Gaza: capo Jihad islamica, senza sostegno Iran resistenza non avrebbe proseguito battaglia

- Senza il sostegno dell’Iran la “resistenza palestinese non sarebbe stata in grado di proseguire con continuità la battaglia dell’Alluvione Al Asqsa” (nome dell’operazione che ha portato il movimento islamista Hamas ad attaccare Israele lo scorso 7 ottobre). Lo ha detto il segretario generale del movimento della Jihad islamica palestinese, Ziyad al Nakhalah, durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, tenutasi oggi a Teheran. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”, Al Nakhalah ha affermato che la diplomazia iraniana “ha svolto un grande ruolo nello spiegare le posizioni della resistenza palestinese e nel sostenerla, e questo era ciò che ci si aspettava”. Il segretario ha aggiunto: "Sappiamo che la Repubblica islamica dell'Iran è stata al fianco della resistenza palestinese fin dall'inizio della rivoluzione islamica (nel 1979) e ha pagato per questo, e molte sanzioni sono state imposte contro l'Iran per aver difeso i diritti dei palestinesi". Al Nakhalah ha concluso affermando che la vittoria finale nel conflitto in corso nella Striscia di Gaza per “la nazione palestinese è molto vicina”. (Irt)