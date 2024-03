Spagna: servizi sicurezza, dal Sahel minacce in termini di terrorismo e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Sahel costituisce una delle principali preoccupazioni in termini di sicurezza per il governo della Spagna secondo cui la regione africana rappresenta una "minaccia reale" per quanto concerne la minaccia terroristica e l'immigrazione irregolare. È quanto emerge chiaramente dal Rapporto sulla sicurezza nazionale per il 2023 pubblicato dal Dipartimento di sicurezza nazionale (Dsn) della presidenza del governo, in cui si evidenzia che "il Sahel è una zona prioritaria per la Spagna per gli effetti che può avere sui Paesi del Maghreb e la possibile estensione dei conflitti ai territori vicini, come il Golfo di Guinea", dove si sono già verificati attacchi in Stati come il Benin o il Togo. Il Dsn sottolinea nel documento, consultato dall'agenzia di stampa “Europa Press”, "la necessità di stabilizzare tale zona per evitare che i gruppi jihadisti abbiano basi da cui pianificare azioni terroristiche contro obiettivi spagnoli ed europei". (segue) (Spm)