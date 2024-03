Gaza: fazioni palestinesi a Damasco, no a piano Israele per forza araba nella Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fazioni della “resistenza palestinese" a Damasco, in Siria, hanno respinto la proposta di Israele di inviare forze dei paesi arabi per gestire l’amministrazione della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’emittente libanese “Al Mayadeen”, secondo cui le fazioni hanno affermato che si tratta di una "trappola e di un inganno dei sionisti (Israele) per attirare alcuni paesi arabi a servire i loro piani e progetti dopo il loro grande fallimento sul campo, mentre cercano, insieme agli Usa, di aggirare la terribile sconfitta che stanno affrontando". (Lib)