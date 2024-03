Grecia: fonti stampa, arrestato italiano accusato di contrabbando petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come rileva il portale, i profitti finanziari illegali dell'organizzazione criminale superano i 21 miliardi di dollari. La polizia greca ha riferito che l'italiano arrestato conduceva una vita molto agiata e viveva con la sua famiglia in un'imponente villa in una zona balneare nella periferia di Atene, oltre a spostarsi regolarmente su auto lussuose. Secondo il portale, l'italiano era stato precedentemente arrestato a Dubai, ma era stato rilasciato in quanto identificato dal tribunale competente come un semplice broker e totalmente estraneo ai reati di cui era accusato. (Gra)