Ucraina: nuovi attacchi russi contro le regioni di Kherson e Mykolaiv

- Le Forze armate russe hanno lanciato degli attacchi missilistici contro il territorio delle regioni ucraine di Kherson e Mykolaiv. Lo riferiscono le Forze di difesa meridionali dell'Ucraina, secondo cui le forze russe avrebbero colpito degli spazi aperti, presumibilmente, con dei missili Iskander-M. Non ci sono state vittime, al momento, a causa dell'attacco. "Anche dal Mar Nero, aerei tattici hanno lanciato missili guidati contro alcune infrastrutture della regione di Mykolaiv", hanno detto in una nota le forze di difesa. Le forze e i sistemi di difesa aerea sono riusciti a distruggere un missile nemico, ma non è stato possibile evitare tutti gli attacchi che hanno danneggiato un edificio, senza tuttavia provocare vittime o feriti. (Kiu)