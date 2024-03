Gaza: famiglie ostaggi, premier Israele Netanyahu ostacola liberazione, dobbiamo sostituirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è un “ostacolo per la liberazione degli ostaggi” detenuti dal movimento islamista palestinese nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso. È quanto sostengono venti famiglie dei rapiti, aggiungendo che si impegneranno per “sostituire” il premier, perché ritengono che questo sia il modo più efficace per raggiungere un accordo e ottenere il rilascio dei prigionieri. Lo ha riferito il quotidiano “Times of Israel”, secondo cui i familiari hanno affermato che Netanyahu ha rifiutato le offerte di rilascio degli ostaggi e ha indurito la posizione israeliana nei negoziati con Hamas. "È lui l'ostacolo a un accordo", hanno dichiarato, aggiungendo che il primo ministro “prende decisioni senza consultare il gabinetto e serve solo i propri interessi”. I parenti hanno esortato la coalizione di governo a nominare un nuovo primo ministro: “La condotta di Netanyahu è inimmaginabile, è criminale”. (Res)