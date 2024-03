Gaza: colloqui per cessate il fuoco tra Israele e Hamas riprendono domani al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas riprenderanno domani al Cairo, in Egitto. Lo ha rivelato una fonte della sicurezza egiziana all’emittente “Al Qahera News”. Ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva approvato la partecipazione di una delegazione di alto livello che comprende i capi delle agenzie di intelligence Mossad, David Barnea, e Shin Bet, Ronen Bar, ai colloqui previsti in Egitto e Qatar. (Cae)