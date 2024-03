Paesi Bassi: presa d'ostaggi a Ede, apparentemente arrestato uomo uscito dal bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha lasciato il bar di Ede, nei Paesi Bassi, dove da questa mattina sono state prese in ostaggio diverse persone con le mani sopra la testa. Come riferisce l'emittente televisiva olandese “Nos”, dal locale è uscita una persona cui la polizia ha intimato di mettersi in ginocchio. L'uomo, secondo la ricostruzione di “Nos”, sarebbe poi stato arrestato ma non è ancora chiaro se si tratta del sequestratore. (segue) (Beb)