Libano: Tenenti (Unifil), sicurezza personale Onu deve essere garantita (2)

- Il portavoce ha fatto sapere che i feriti dell’Ogl, che sostengono l’attuazione della missione Unifil, sono stati evacuati per ricevere cure mediche. In precedenza i media libanesi avevano dato notizia dell’attacco attribuendolo alle Forze di difesa di Israele (Idf), che hanno subito smentito il loro coinvolgimento. Unifil ha fatto sapere che sono in corso indagini in merito. Dall'8 ottobre, all'indomani dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, sono in corso scontri quasi quotidiani tra le Idf e i miliziani del partito sciita filo-iraniano Hezbollah. (Res)