Pasqua: controlli in zona San Pietro, 2 arresti e 2 denunce

- È di due persone arrestate e due denunciate il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei militari Cio del Reggimento Lazio, contro ogni forma di illegalità e degrado, volto a garantire maggior sicurezza ai turisti che affollano in questi giorni le strade della Capitale, in virtù delle celebrazioni Pasquali, in tutta l’area di San Pietro e zone limitrofe. Nel corso delle verifiche, inoltre, i carabinieri hanno identificato 145 persone, eseguito verifiche su 30 veicoli e elevato una contravvenzione al codice della strada. In particolare, i carabinieri hanno arrestato due fratelli romeni di 21 e 23 anni, sorpresi e bloccati sulla scalinata della fermata metropolitana Ottaviano, subito dopo aver asportato il contenuto di uno zaino di un italiano che non si era accorto di nulla. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. I carabinieri, inoltre, qualche ora dopo hanno denunciato alla Procura per i minorenni, due 15enni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché sorpresi con 21 grammi di hashish e 45 grammi di marijuana. (segue) (Rer)