Pasqua: controlli in zona San Pietro, 2 arresti e 2 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei medesimi controlli sono stati identificati altri due minorenni di 16 e 17 anni, trovati in possesso di modiche dosi di marijuana e hashish e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sanzionati anche tre uomini stranieri di età compresa tra 33 e i 40 anni, per l’inosservanza del Dacur, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dall’area di San Pietro. Infine, i carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente un cittadino originario della Libia, poiché sorpreso in piazza Pio XII (area Unesco) mentre era intento a promuovere tour turistici e contestualmente sono stati posti sotto sequestro alcuni gadget destinati alla vendita. (Rer)