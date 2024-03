Città metropolitana Roma: presentata a Palazzo Valentini 295ma edizione infiorata di Gerano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata a Palazzo Valentini, la 295ma edizione dell'infiorata di Gerano, che verrà realizzata il prossimo 28 aprile nel comune medievale del territorio metropolitano di Roma e che porta con sé una storia e tradizione antichissima. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma Capitale. Alla conferenza stampa di presentazione -prosegue la nota - sono intervenuti il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna e il sindaco Di Gerano, Danilo Felici e per spiegare le novità di questa edizione hanno partecipato Andrea Proietti, responsabile delle comunicazioni Comitato Festeggiamenti, Matteo Di Pietro, priore e presidente dei festeggiamenti e Daniele Censi, presidente gruppo Infioratori di Gerano. "L'infiorata di Gerano rappresentata tutta la storia di questo borgo medievale romano", dichiara il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "Una tradizione - aggiunge - che si tramanda da generazioni e che oggi è conosciuta oltre i confini nazionali. Orgoglio della nostra terra, è riuscita, attraverso le mani sapienti dei maestri infioratori, a coniugare temi religiosi con quelli di stretta attualità. Le opere realizzate sul percorso floreale, sulle quali hanno camminato tre Papi, Pio VI, Pio IX e San Giovanni Paolo II, sono anche attrazione per i tanti turisti e curiosi che visitano una delle manifestazioni più importanti e conosciute della nostra provincia. Per questo la Città metropolitana di Roma, vuole promuovere queste iniziative per mantenere vive le tradizioni e sostenere politiche economiche e turistiche", conclude. (Com)