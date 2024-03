Bulgaria: assegnato a presidente Corte dei conti incarico di formare governo tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro Rumen Radev ha incaricato Dimitar Glavchev, presidente della Corte dei conti, di formare un governo tecnico. “Non intendo commentare nel dettaglio i cambiamenti costituzionali, le cui conseguenze ci troviamo ora di fronte, con il ruolo del presidente nella nomina di un governo tecnico che è stato ridotto al minimo. Ci siamo ritrovati sull’orlo di una crisi costituzionale senza precedenti, sull’orlo dell’anarchia. Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare di trovarci in una situazione del genere e ringrazio il presidente della Corte dei conti, Dimitar Glavchev, che era l'unico candidato possibile che ha accettato di assumere questo incarico di responsabilità, ha detto Radev. Il presidente ha osservato che la nuova Costituzione non specifica il termine per la formazione di un governo, ma ha chiesto a Glavchev di rispettare tale mandato entro sette giorni per poter tenere le elezioni parlamentari anticipate contemporaneamente alle elezioni del Parlamento europeo previste il 9 giugno. "Vi aspetto entro sabato prossimo con l'elenco dei membri del gabinetto, poi inviterò i leader dei gruppi politici a consultazioni obbligatorie", ha detto Radev. (segue) (Seb)