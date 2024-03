Gaza: partito secondo carico di aiuti umanitari da Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo carico che trasporta circa 875 tonnellate di aiuti umanitari destinati a Gaza ha lasciato oggi il porto cipriota di Larnaca. Lo riferisce l'agenzia di stampa cipriota "Cna", secondo cui tre navi e una piattaforma galleggiante hanno lasciato il porto di Larnaca dirette Gaza poco dopo le 14 ora locale (le 13 in Italia). Si tratta del secondo invio di aiuti attraverso il corridoio umanitario marittimo aperto dall'isola di Cipro. Il corridoio è stato creato dalle autorità di Nicosia in cooperazione con Israele per facilitare l'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. (Gra)