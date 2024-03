Gaza: Oms, 9 mila pazienti devono essere evacuati per cure salvavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 9 mila pazienti della Striscia di Gaza necessitano urgentemente di essere evacuati all’estero per ricevere servizi sanitari salvavita, tra cui cure per il cancro, lesioni da bombardamenti, dialisi renale e altre patologie croniche. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in un post sul suo profilo X, ricordando che in tutta la Striscia “solo 10 ospedali continuano a essere minimamente funzionanti” e che “migliaia di pazienti sono privati dell’assistenza sanitaria” necessaria. “Finora, attraverso Rafah sono stati trasferiti all'estero oltre 3.400 pazienti, tra cui 2.198 feriti e 1.215 malati”, ha proseguito Ghebreyesus, “ma molti altri devono essere evacuati”. Il direttore ha concluso esortando “Israele ad accelerare le approvazioni per le evacuazioni, in modo che i pazienti critici possano essere curati. Ogni momento conta”. (Res)