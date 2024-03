Regno Unito: sindacato insegnanti accusato di antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Education Union (Neu), il principale sindacato degli insegnanti del Regno Unito, è stato accusato di antisemitismo. La Neu prevede di presentare una mozione alla sua conferenza annuale a Bournemouth la prossima settimana che descrive Israele come colpevole di politiche di apartheid. Durante l'incontro si discuterà se pubblicare e far circolare del materiale educativo per “aumentare la comprensione della Palestina e di Israele”. Daniel Kebede, il nuovo segretario generale della Neu, ha affermato che il sindacato ha una forte storia di “solidarietà nei confronti della Palestina”. La mozione critica il “devastante attacco militare contro Gaza” da parte di Israele e riporrta che il governo britannico sta cercando di stigmatizzare la solidarietà nei confronti dei palestinesi. Robert Halfon, che questa settimana ha rassegnato le dimissioni da sottosegretario all'Istruzione, ha affermato che il sindacato sta diventando inospitale nei confronti degli insegnanti ebrei. “Forse la Neu dovrebbe concentrarsi sull’insegnamento e sull’istruzione”, ha detto Halfon. “Non c’è da stupirsi che alcuni membri ebrei abbiano lasciato la Neu. Se questa mozione venisse approvata, la Neu sarebbe un luogo scomodo per alcuni membri ebrei, soprattutto dopo le orribili atrocità di Hamas del 7 ottobre”, ha aggiunto l'ex sottosegretario. (Rel)