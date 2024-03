Roma: controlli antiabusivismo commerciale, 300 articoli sequestrati in 24 ore, 30 mila in 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestrati nelle ultime 24 ore oltre 300 articoli, di cui 50 borse false, in zona del Colosseo e di Castel Sant'Angelo, a Roma. Questo il bilancio dei controlli svolti dagli agenti della polizia locale contro l'abusivismo commerciale. Già a partire dai primi giorni dell'anno la polizia locale di Roma Capitale ha predisposto un potenziamento dei controlli anti-abusivismo commerciale con agenti, in uniforme e in abiti civili, impegnati quotidianamente nell'opera di contrasto alla vendita illegale di merci sul suolo pubblico, con interventi mirati nelle aree più colpite dal fenomeno, a partire dalle zone a maggiore affluenza turistica. Un'attività di vigilanza che, in concomitanza delle festività pasquali, è stata intensificata già a partire dalla giornata di ieri, con l'impiego di personale dell'unità Sicurezza pubblica ed emergenziale (Spe), del Gruppo sicurezza sociale urbana (Gssu). In particolare, sono state attenzionate le vie e piazze che, in queste ore, vedranno un maggior afflusso di turisti e cittadini. (segue) (Rer)