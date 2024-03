Austria: arrestato ex agente intelligence accusato di aver divulgato dati sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egisto Ott, un ex agente dei servizi segreti austriaci, con presunti legami con un ex dirigente latitante della società tedesca Wirecard, è stato arrestato in quanto sospettato di aver divulgato dati sensibili. Ott, ex dipendente dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione e l'antiterrorismo (Bvt) – vecchio nominativo dell'intelligence austriaca - è stato arrestato venerdì ieri a un'altra persona, secondo quanto riferito oggi da un portavoce della Procura di Vienna. Il portavoce non ha voluto precisare la natura delle accuse di spionaggio rivolte a Ott. L'uomo, al momento, avrebbe negato di aver commesso qualsiasi illecito. Secondo alcuni media tedeschi e austriaci, Ott è sospettato di aver passato informazioni a Jan Marsalek, un ex membro del consiglio di amministrazione della società di servizi finanziari Wirecard, fallita nel 2020. Marsalek, austriaco, è ricercato dalla polizia tedesca per presunte frodi e attualmente risulta latitante. Secondo il settimanale tedesco “Der Spiegel”, Ott e un altro ex funzionario di sicurezza austriaco hanno fornito a Marsalek dati sensibili. Ott ha respinto le accuse in un articolo pubblicato questo mese dal quotidiano austriaco “Der Standard”. (Geb)