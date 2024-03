Milano: Polfer arresta un 18 enne e un 26 enne per spaccio e furto di uno zaino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio gli agenti della Polfer di Milano, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato il 26enne aggirarsi in un ristorante presente nella stazione di Milano Centrale per poi avvicinare un uomo intento a consumare un pasto e, approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato del suo zaino tentando la fuga. I poliziotti, avendo assistito alla scena, hanno fermato il 26 enne e restituito alla vittima quanto sottratto. (Com)