Libano: “Al Arabiya”, Unifil conferma ferimento quattro osservatori in presunto attacco Israele

- La Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha confermato che quattro suoi osservatori sono stati feriti a causa di un lancio di un drone conto un veicolo a Rmeish, nel sud del Libano. “Prendere di mira i nostri osservatori è inaccettabile”, ha affermato Unifil, aggiungendo: “Stiamo conducendo un'indagine sulle cause dell'esplosione nei pressi della pattuglia di osservazione nel sud del Libano”. In precedenza, le Forze di difesa di Israele (Idf) avevano smentito di aver attaccato il veicolo della missione. (Res)