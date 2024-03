Caso Salis: Mattarella sente il padre di Ilaria, espressa vicinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a quanto si apprende, questa mattina ha avuto una conversazione telefonica con Roberto Salis, il padre di Ilaria, la cittadina italiana detenuta da 13 mesi in Ungheria. Il capo dello Stato ha espresso a Roberto Salis la sua vicinanza, affermando di comprendere bene il suo stato d'animo. Mattarella, sempre a quanto si apprende, ha assicurato che farà quanto è nelle sue possibilità, che non sono ampie sul piano operativo e passano attraverso il governo. Roberto Salis ha ringraziato molto per la chiamata e la velocità del riscontro e ha spiegato che, con la sua lettera, voleva segnalare la disparità di trattamento tra due cittadini italiani. Salis ha quindi ringraziato il capo dello Stato e ricevuto da Mattarella la rassicurazione che si sentiranno nuovamente in futuro. (Rin)