Cultura: torna il bando "Milano è viva," dal Mic contributo da oltre un milione

- Torna anche quest'anno "Milano è Viva nei Quartieri", il progetto finanziato dal Ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune di Milano – Cultura per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali delle città metropolitane. Quest'anno il finanziamento del MIC ammonta a oltre un milione di euro e sarà destinato al sostegno economico per la realizzazione di rassegne e iniziative di spettacolo live che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 31 ottobre 2024. I progetti saranno selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica da un'apposita commissione, in base ai criteri indicati nel bando: tra questi, la prevalenza degli eventi in programma oltre la circonvallazione esterna 90/91, l'attenzione al coinvolgimento di spazi non convenzionali, la portata formativa del progetto, la presenza di laboratori dedicati alle arti performative. (segue) (Com)