Libano: premier Miqati chiama comandante Unifil e condanna attacco contro il personale Onu

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati ha espresso la propria condanna per l’attacco che ha ferito tre osservatori internazionali e un traduttore libanese della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil). Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna” precisando che il premier ha avuto un colloquio telefonico con il comandante della missione, generale Aroldo Lazaro Saenz, per esprimergli la propria solidarietà. (segue) (Lib)