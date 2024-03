Roma: tragedia a Cecchina, 83enne spara alla moglie 78enne e poi si uccide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia a Cecchina, in provincia di Roma. Un uomo di 83 anni ha ucciso la moglie di 78 anni con un colpo d'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. È successo ieri pomeriggio, in via Ariccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da quanto si apprende, i due avrebbero lasciato un manoscritto in cui dichiaravano di volerla fare finita. L’83enne, che secondo i primi accertamenti sarebbe stato malato terminale di cancro, avrebbe chiamato una parente della moglie, mettendola al corrente di quanto stava accadendo. La donna avrebbe quindi dato l’allarme e chiamato i soccorsi, anche se per l’anziana coppia non c’è stato nulla da fare. (Rer)