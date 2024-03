Roma: controlli in occasione delle festività pasquali, 51 arresti in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 51 arresti in 48 ore il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, incrementati in occasione delle festività pasquali, per garantire sicurezza ai cittadini che hanno lasciato le loro case per recarsi in vacanza, a quelli che sono rimasti in città e ai tantissimi turisti in visita nella Capitale. Si tratta di arresti, eseguiti in flagranza e su disposizione di provvedimenti delle locali autorità giudiziarie, eseguiti dai carabinieri dei gruppi di Roma, Frascati e Ostia, coadiuvati dalle autoradio e dai motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, per vari reati che vanno dal furto, borseggio, alla rapina, dallo spaccio di droga all’evasione, estorsione e stalking. Un’attenzione particolare da parte dei militari è in atto per la tutela delle vittime vulnerabili, in particolare gli anziani, a cui l’Arma dei carabinieri è come sempre vicina e in particolare in questo periodo di festa in cui magari potrebbero soffrire di più la solitudine. Mentre proseguono gli incontri per fare prevenzione, organizzati dai carabinieri presso centri anziani e parrocchie, molte sono le segnalazioni di meno giovani che raccontano di essere stati avvicinati in strada per tentativi di truffe o a cui hanno bussato alla porta di casa persone che tentavano di raggirarli chiedendo soldi o gioielli. Si tratta di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini, per cui i carabinieri stanno svolgendo una importante azione di contrasto come testimoniato dai recenti arresti. (Rer)