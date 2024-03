Rifiuti: Urso, Italia tra primi paesi in Ue per riciclo, andare avanti responsabilmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo un solo pianeta e le sue risorse non sono infinite. Per fortuna l'Italia è tra i primi paesi in Europa per il riciclo, in questo campo abbiamo delle eccellenze che vogliamo valorizzare e tutelare, come è accaduto con l'approvazione del regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti. Andiamo avanti responsabilmente per il bene di tutti”. Lo scrive il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della Zero waste day che ci ricorda “l'importanza di rafforzare la gestione dei rifiuti a livello globale e la necessità di promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili”. “Secondo i dati dell’UN Environment Programme – ricorda Urso –, ogni anno, l'umanità genera tra i 2,1 e i 2,3 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, una minaccia per il benessere umano e per la prosperità economica”. (Rin)