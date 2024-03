Paesi Bassi: "Nos", liberati tre ostaggi a Ede, sarebbero dipendenti del bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone prese in ostaggio in un bar nel centro di Ede, nei Paesi Bassi, sono state liberate. E' quanto riferisce l'emittente televisiva "Nos", secondo cui tre ragazzi, che indossavano le divise del personale del locale, hanno lasciato il locale visibilmente agitati. I tre sono stati presi in consegna dalle forze di polizia presenti sul posto. Secondo le forze dell'ordine, tuttavia, la crisi non si può considerare conclusa visto che diverse persone sarebbero ancora presenti all'interno del locale.(Beb)