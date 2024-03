Siria: Sohr, sale a 52 il bilancio dei morti nell’ attacco ad Aleppo attribuito a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 52 morti il bilancio dell’attacco attribuito alle Forze di difesa di Israele (Idf) che ha colpito Aleppo, in Siria, nella notte tra giovedì e venerdì. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong con sede a Londra che dispone di un'ampia rete di informatori sul territorio, precisando che si tratta di 38 militari dell’esercito siriano, sette combattenti del partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah e sette affiliati a milizie filo-iraniane di nazionalità siriana. Gli attacchi, non rivendicati da Israele, hanno preso di mira un deposito di missili di Hezbollah e un centro di addestramento situato nelle vicinanze, nella zona di Jibreen, vicino all'aeroporto internazionale di Aleppo, nonché delle fabbriche ad Al Safirah, sempre secondo il Sohr. Ieri Hezbollah ha confermato la morte di sette dei suoi combattenti, senza tuttavia specificare il luogo o le circostanze delle loro uccisione. (Res)