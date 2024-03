Sicurezza: controlli in stazioni ferroviarie Lazio, 4 persone arrestate e 17 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Identificate 11.389 persone nel Lazio, di cui 6.770 a Roma e provincia, 4 arrestate, di cui 3 nell'ambito provinciale, 17 denunciate in ambito regionale di cui 10 nell'ambito provinciale, e 10 contravvenzioni amministrative elevate in ambito regionale, di cui 6 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell'attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nell'ultima settimana. Controlli ad ampio raggio, quelli che quotidianamente svolge la Polfer per garantire la sicurezza nelle stazioni del Lazio. Le attività hanno visto l'impiego di 707 pattuglie in stazione in ambito regionale, di cui 461 impiegate in stazione nell'ambito provinciale. Particolare rilievo hanno assunto le operazioni "Alto Impatto" con controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza, che hanno visto l'impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell'area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. L'attività ha condotto all'identificazione di 640 persone, ad 1 persone arrestata, a 2 persone denunciate in stato di libertà, a decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 33 pattuglie impiegate in stazione. (segue) (Rer)