Sicurezza: controlli in stazioni ferroviarie Lazio, 4 persone arrestate e 17 denunciate (2)

- In particolare, il personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina ha arrestato una persona per il reato di rapina impropria. Gli agenti, transitando a bordo dell'autovettura di servizio sul Lungo Tevere Flaminio, hanno notato una persona avvicinarsi a una donna e afferrarle con forza entrambe le braccia per poi sottrarle la borsa che portava a tracolla, facendola rovinare in terra e dandosi poi a precipitosa fuga. Gli operanti si sono portati quindi all'inseguimento del reo e lo hanno raggiunto poco dopo riuscendo così a bloccarlo. Durante la fuga l'uomo si è disfatto del maltolto gettandolo all'interno del sottostante circolo Canottieri Lazio che, prontamente recuperato dagli agenti, è stato riconsegnato, integro nel contenuto alla parte lesa, la quale ha sporto formale querela/denuncia presso gli Uffici Polfer di Roma Tiburtina. Per l'uomo tratto in arresto, dopo l'espletamento delle formalità di rito, è stata disposta l'applicazione della misura cautelare in carcere. (segue) (Rer)