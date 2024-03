Sicurezza: controlli in stazioni ferroviarie Lazio, 4 persone arrestate e 17 denunciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'altra occasione personale del Reparto Stazione Roma Termini, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario all'interno della stazione di Roma Termini, ha arrestato una persona con l'accusa di rapina impropria. Nello specifico gli operatori, intervenuti, in seguito alle segnalazioni di alcuni viaggiatori che hanno segnalato la presenza di una persona molesta all'interno di un esercizio commerciale sito nella stazione di Roma Termini, hanno accertato che l'uomo aveva sottratto un profumo dagli scaffali e, dopo averlo nascosto all'interno di un marsupio, aveva tentato di allontanarsi velocemente dal negozio dirigendosi verso via Giolitti. Lo stesso è stato raggiunto dal personale della vigilanza che lo ha invitato a restituire il flacone, ma questi ha cominciato a dimenarsi e ad inveire contro gli addetti alla vigilanza, comportamento che è sfociato in una colluttazione; la condotta non collaborativa ed offensiva è proseguita anche nei confronti degli agenti intervenuti. Il direttore dell'esercizio commerciale ha sporto regolare denuncia/querela presso gli Uffici della Polfer specificando che il flacone di profumo è caduto a terra rompendosi durante la colluttazione tra il reo ed il vigilante. L'autorità giudiziaria ha disposto per l'uomo la misura degli arresti domiciliari in quanto sullo stesso gravava un provvedimento di "divieto di dimora nel comune di Roma" con la prescrizione di permanere all'interno della propria abitazione. Alla luce di ciò è stato accompagnato presso la propria residenza. (segue) (Rer)