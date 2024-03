Sicurezza: controlli in stazioni ferroviarie Lazio, 4 persone arrestate e 17 denunciate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre il personale del Reparto Stazione Roma Termini, nel corso dei consueti servizi volti alla prevenzione e repressione del crimine, ha arrestato una persona, responsabile del reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nel particolare il personale operante nel corso della mattinata è stato attirato dalle urla provenienti dall'interno del Gate D, dove ha notato un cittadino inveire verso il personale di "Fs Security". Gli agenti hanno raggiunto quindi la persona, già conosciuta a questi Uffici, mentre la stessa tentava di eludere il controllo, dirigendosi verso il binario 1, dove è stato fermato. Gli operatori hanno chiesto informazioni in merito ai fatti ad un addetto di F.S. Security il quale ha riferito che il soggetto si è introdotto all'interno della zona binari sprovvisto di titolo di viaggio intenzionato a salire a bordo di un treno, questi, una volta fermato, ha reagito colpendo con una manata l'addetto agli accessi. Alla richiesta di fornire le proprie generalità l'uomo non ha voluto esibire documenti pertanto è stato accompagnato per gli accertamenti di rito presso gli uffici della Polfer dove, a ridosso degli stessi, ha sferrato un pugno al volto di un operatore Polfer, opponendo continua resistenza, pertanto è stato messo opportunamente in sicurezza e tratto in arresto. L'agente colpito al volto è stato accompagnato presso il pronto soccorso del Policlinico "Umberto I" per le cure del caso ove, sottoposto a medicazioni, è stato dimesso con diagnosi di trauma facciale con ferita labiale e un trauma ai muscoli del collo e prognosi di 6 giorni. Per l'uomo arrestato, dopo l'espletamento delle formalità di rito, è stata disposta l'applicazione della misura cautelare in carcere. (segue) (Rer)