Sicurezza: controlli in stazioni ferroviarie Lazio, 4 persone arrestate e 17 denunciate (5)

- Nel pomeriggio del 20 marzo il personale dipendente della Squadra di Polizia Giudiziaria, nel corso dei servizi predisposti ai fini dell'operazione "Alto Impatto", all'interno della stazione di Roma Termini, ha tratto in arresto una persona per il reato di furto aggravato, ai danni di una viaggiatrice. Nello specifico gli agenti Polfer, a bordo di un treno della metropolitana fra le stazioni di "Barberini" e "Termini" hanno notato un uomo, noto agli operanti per i suoi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, avvicinarsi ad un gruppo di turisti approfittando della ressa. All'atto della fermata del treno l'uomo ha sfilato dal borsello di una viaggiatrice un telefono cellulare cercando di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli operanti. Durante l'inseguimento il reo ha tentato di disfarsi del maltolto gettandolo sulla massicciata ma è stato prontamente recuperato dagli agenti, mentre la refurtiva del valore di circa 350 euro è stata riconsegnata alla derubata, che invitata presso gli Uffici della Polfer, ha formalizzato regolare denuncia/querela. Per l'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stata disposta l'applicazione della misura del divieto di dimora nel Comune di Roma. (segue) (Rer)