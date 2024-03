Paesi Bassi: polizia conferma liberazione di tre ostaggi a Ede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia olandese conferma che tre persone sono state rilasciate dal bar di Ede dove da stamattina diverse persone sono state prese in ostaggio. "La crisi non è ancora finita", sottolinea la polizia su X. In precedenza l'emittente televisiva "Nos" ha riferito che tre persone vestite con le divise dei dipendenti del bar avevano lasciato lo stabile ed erano stati subito presi in consegna dalla polizia presente sul posto. (Beb)