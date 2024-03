Milano: Polfer arresta un 18 enne e un 26 enne per spaccio e furto di uno zaino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini stranieri di 18 e 26 anni, rispettivamente per spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Giovedì pomeriggio gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano, in servizio nella stazione di Milano Porta Garibaldi, hanno notato il 18enne cedere un oggetto a un’altra persona per poi allontanarsi velocemente. I poliziotti, insospettiti di quanto accaduto, hanno fermato l’uomo, il quale è stato trovato in possesso di diverse dosi di droga tra cui hashish, cocaina e crack, oltre a 300 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. (segue) (Com)