Roma: scoperta discarica abusiva di auto e pezzi ricambio a Colle del Sole, 2 denunce

- Un'area di 1500 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica abusiva di auto e pezzi di ricambio, è stata scoperta in zona Colle del Sole, a Roma. Per questo due persone, di 75 e 54 anni, individuate come responsabili degli illeciti, sono state denunciate dagli agenti della Polizia locale per gravi reati ambientali. In particolare, nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale di pezzi di auto derivanti da furti di veicoli, gli agenti del gruppo Torri, a seguito di accertamenti su un veicolo di provenienza furtiva su un terreno in località Colle del Sole, hanno svolto ulteriori verifiche in tutta l'area verde, rinvenendo diversi furgoni, roulotte, autoveicoli, parti di carrozzeria, pneumatici usati e un accumulo di rifiuti speciali e pericolosi, accatastati su una parte del terreno di proprietà privata. (segue) (Rer)