Roma: scoperta discarica abusiva di auto e pezzi ricambio a Colle del Sole, 2 denunce (2)

- Tra i mezzi presenti, alcuni sono stati trovati privi di targhe e altri componenti, smontati, con il presunto fine di destinare le varie parti al commercio con autorizzato dei pezzi di ricambio usati. La pattuglia ha posto sotto sequestro sia i veicoli, ormai in stato fatiscente, sia l'intera area, estesa per circa 1500 metri quadrati, trasformata in un vera e propria discarica abusiva, con i conseguenti danni ambientali causati dall'abbandono di rottami e rifiuti pericolosi a diretto contatto con il suolo, senza alcuna protezione per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti all'interno del terreno. Due le persone, di 75 e 54 anni, individuate quali responsabili degli illeciti e che sono state denunciate per gravi reati ambientali. (Rer)