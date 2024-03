Francia: Palazzi (Casinò), investiremo 1,2 miliardi di euro nei nostri punti vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casinò, il gruppo francese attivo nel settore della grande distribuzione, investirà 1,2 miliardi di euro tra il 2024 e il 2028 "per mettere a norma i suoi negozi". Lo ha dichiarato il nuovo amministratore delegato Philippe Palazzi, nominato mercoledì, in un'intervista al quotidiano “Le Parisien”. Gli investimenti si concentreranno "sull'installazione di unità di refrigerazione che consumino meno energia", sulla "creazione di una sezione ortofrutticola di qualità, perché oggi non è a un livello sufficiente, ma anche di una buona sezione di prodotti freschi", ha spiegato l'ex dirigente del rivenditore tedesco Metro e del gigante agroindustriale Lactalis. Palazzi intende anche rallentare lo sviluppo delle casse automatiche, se non addirittura invertire la tendenza spinta da Jean-Charles Naouri. "Voglio riumanizzare i punti vendita, rimettendo il personale al servizio dei clienti. Le casse automatiche, pratiche solo per i piccoli acquisti, hanno ridotto il carrello medio del 20-30 per cento. Sono una fonte di irritazione per i nostri consumatori. Ridurremo il loro numero e reintrodurremo le casse tradizionali, assumendo al contempo", ha spiegato Palazzi. (Frp)