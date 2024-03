Fiumicino: controlli in aeroporto, 7 persone denunciate e 1 autista sanzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone denunciate per tentato furto e un autista sanzionato. Questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino all’interno dello scalo intercontinentale Leonardo da Vinci in occasione delle festività Pasquali. Nelle ultime ore, in distinti interventi, i militari hanno denunciato 7 viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free all’interno dello scalo, senza pagare diverse confezioni di profumi, prodotti di cosmetica, gastronomia e alcolici del valore di circa 3 mila euro. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri, che hanno proceduto a fermare le persone e a recuperata l’intera refurtiva che è stata poi riconsegnata ai responsabili dei duty free. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto. Infine, un Ncc è stato sanzionato per un importo di oltre 2.064 euro perché sorpreso a procacciare clienti presso i Terminal 3 arrivi. (Rer)