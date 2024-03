Ucraina: Baerbock, contraria a un "congelamento" del conflitto, aiuterebbe Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, ha respinto nettamente l'idea del capogruppo parlamentare del Partito socialdemocratico Rolf Muetzenich che ha parlato di un "congelamento" della guerra in Ucraina. "Non c'è nulla da congelare. C'è qualcosa a cui porre fine", ha detto l'esponente politica dei Verdi ai giornali del gruppo mediatico Funke. "Se Putin si ferma oggi, la guerra è finita. Se l'Ucraina smette di difendersi oggi, l'Ucraina è finita”, ha detto Baerbock. La guerra è stata “praticamente congelata” dopo l’annessione della Crimea nel 2014, tuttavia, gli accordi di Minsk non hanno portato la pace come sperato, ma ha invece dato al presidente russo Vladimir Putin il tempo di “preparare il suo piano neo-imperialistico e l’attacco più brutale all’ordine di pace europeo da decenni”, ha affermato Baerbock. “E a differenza di prima del 24 febbraio 2022, Putin non intende stare fermo, anche se noi, insieme a mezzo mondo, stiamo cercando da due anni di convincerlo a ritirare le sue truppe utilizzando tutti i mezzi diplomatici”, ha proseguito la ministra tedesca. (segue) (Geb)