Ucraina: Baerbock, contraria a un "congelamento" del conflitto, aiuterebbe Putin (2)

- Baerbock si è opposto anche alle dichiarazioni di Papa Francesco, che aveva suggerito a Kiev di “alzare bandiera bianca”. Chi ignora il fatto che la Russia stia conducendo una brutale guerra di aggressione contro l’Ucraina non rafforza la pace e il diritto internazionale, ma piuttosto la legge del più forte, secondo la ministra degli Esteri tedesca. Se l'Ucraina non potrà più difendersi "perché non le forniamo armi sufficienti, domani le truppe di Putin saranno al confine ucraino-polacco, a sole otto ore di macchina da Berlino", ha detto la ministra. "L'Ucraina garantisce anche la nostra pace. E dobbiamo proteggere questa pace non solo fino alle prossime elezioni, ma anche a lungo termine, per il futuro dei nostri figli", ha concluso Baerbock. (Geb)