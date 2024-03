Cultura: torna il bando "Milano è viva," dal Mic contributo da oltre un milione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soggetti partecipanti – sono ammessi tutti gli organismi finanziati nell'ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo del MIC e quelli operanti nel settore da almeno tre anni – potranno accedere a entrambe le sezioni previste nel bando (ma, in caso di selezione, potranno accedere ai contributi solo per una di queste). La sezione A riguarda i festival di teatro, musica, danza, arte circense e multidisciplinari che dovranno coinvolgere almeno tre quartieri dello stesso Municipio con la previsione di eventi, laboratori, presentazioni. Per ciascuno degli otto progetti selezionati – uno per ciascun municipio, dal 2 al 9 – sarà erogato un contributo fisso di 80mila euro a sostegno delle spese di realizzazione del festival, il cui valore dovrà essere pari o superiore a 100mila euro. La sezione B, invece, riguarda eventi diffusi ed è articolata in due fasce di valore: Progetti di valore compreso tra 18.750 e 24.999 euro, ai quali potrà essere assegnato un contributo variabile da 15 mila a 20 mila euro; Progetti di valore tra 25 mila e 40 mila euro, ai quali potrà essere assegnato un contributo variabile da 20 mila e 32 mila euro. Per progetti di valore superiore a 40 mila euro, il contributo non sarà in ogni caso superiore a 32 mila euro. Il contributo erogato non potrà comunque superare l'80 per cento del valore del progetto, né generare un utile superiore a quello necessario per il pareggio di bilancio. (Com)