Scuola: Rampelli (Fd’I), integrazione con equilibrio senza penalizzare studenti

- Per il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, "quanto sostenuto dal ministro Valditara rientra perfettamente nel processo di integrazione scolastica che deve basarsi su un equilibrio tra studenti di diversa origine linguistica e culturale. Ci sono in tutta Italia situazioni di pesante squilibrio, classi in cui la minoranza è costituita da studenti italiani e italofoni, i cui ritmi di apprendimento sono stati adeguati a quelli di alunni non italofoni”. “A Roma per esempio – prosegue –una scuola aveva una classe con 20 bambini cinesi e 5cinqueitaliani, un'altra aveva un solo bambino italiano o italofono su 24 bengalesi, la Carlo Pisacane a Tor Pignattara. Scuola che ha subito un esodo di famiglie italiane stanche di vedere i propri figli condizionati dai tempi didattici ritagliati sui non Italofoni, con un oggettivo peggioramento della qualità dell'insegnamento”. (segue) (Rin)