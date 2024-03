Scuola: Rampelli (Fd’I), integrazione con equilibrio senza penalizzare studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo squilibrio, denunciato anni fa e ora divenuto patologico – aggiunge Rampelli – indusse il governo D'Alema a introdurre limiti numerici di presenza di stranieri nelle classi proprio per favorire la loro integrazione e per non rallentare il processo di apprendimento dei bambini italiani o italofoni. L'equa distribuzione di bambini stranieri nelle scuole avrebbe dovuto contribuire non solo a evitare classi ma anche quartieri ghetto, cercando di favorire una presenza più armonica delle comunità di stranieri nelle città”. “quel Dpr fu firmato da Ciampi (dpr 394 del 1999) ed è stato deciso da un governo di centrosinistra, anzi di sinistra-centro visto che per la prima volta era presieduto da un ex comunista. Razzista pure lui? Chi grida oggi allo scandalo è un somaro, ignora o dimentica chi fu l'artefice di quella decisione e come al solito strumentalizza problemi seri invece di affrontarli per risolverli", conclude. (Rin)