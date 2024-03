Paesi Bassi: portavoce sindaco conferma, liberati tutti gli ostaggi, arrestato sequestratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del sindaco di Ede, nei Paesi Bassi, ha confermato che si è conclusa la presa di ostaggi in corso da questa mattina in un locale della città olandese. Come riferisce l'emittente televisiva "Nos", il portavoce ha spiegato che intorno alle 12:30 una persona che indossava una giacca arancione è uscita dal locale ed è stata portata via dalla polizia. A quanto riferito, questo sarebbe presumibilmente il quarto ostaggio preso in consegna dal sequestratore. Successivamente è uscito un uomo con indosso un passamontagna e con le mani alzate che è stato prontamente preso in consegna dalle forze di polizia presenti sul posto, ammanettato e portato via. Quest'uomo, ancora da identificare, è il sequestratore che ha preso in ostaggio le cinque persone da questa mattina. Come riferito dalla polizia olandese l'ultima persona sequestrata è stata liberata dopo l'arresto dell'uomo con indosso il passamontagna. (Beb)