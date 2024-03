Viabilità: Anas, Ss 671 chiusa dalle 21 di sabato 6 per il varo del cavalcavia a Fiorano al Serio (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas informa che sulla strada statale 671 "della Val Seriana" saranno eseguite le operazioni di varo dell'impalcato in acciaio del cavalcavia a Fiorano al Serio in provincia di Bergamo, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia avviati da Anas, a seguito del danneggiamento del manufatto. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di varo, la statale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Per contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà effettuata dalle ore 21 di sabato 6 aprile alle ore 5 di domenica 7 aprile. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria tra gli svincoli "Gazzaniga" e lo svincolo Val Gandino.(Com)