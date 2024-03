Roma: minaccia di morte e picchia la ex compagna, arrestato 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha costretto la ex compagna, minacciando di morte lei e i suoi familiari, a raggiungerlo a casa, in zona Rocca Cencia, a Roma, e poi l’ha picchiata per circa tre ore. Per questo, gli agenti della polizia di stato del commissariato Tor Carbone hanno arrestato un italiano di 50 anni, con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali e sequestro di persona. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Ollolai in seguito alla segnalazione di una donna che aveva ricevuto un messaggio d'aiuto dalla propria zia. Gli agenti, giunti sul luogo della segnalazione, hanno raggiunto la donna, che aveva avvertito la nipote, la quale, visibilmente scossa e in preda a una crisi di panico, ha raccontato che, poco prima, era stata malmenata dal proprio ex compagno che l'aveva colpita violentemente in volto. Inoltre la donna ha riferito di aver troncato la relazione col suo ex da circa 3 anni, ma che quest'ultimo non ha mai smesso di perseguitarla. (segue) (Rer)