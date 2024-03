Roma: minaccia di morte e picchia la ex compagna, arrestato 50enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori, a seguito di accertamenti, hanno appurato che il 50enne, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva minacciato di morte la donna qualora si fosse rifiutata di incontrarlo. Questa volta però, l'uomo aveva esteso le minacce anche ai familiari della donna, nel caso in cui non si fosse recata a casa sua per ritirare un regalo che le aveva fatto. In preda alla paura la donna si è recata presso l'appartamento dell'ex compagno ma, appena giunta lì, il 50enne ha esclamato "Ci sei cascata di nuovo" e, contestualmente, l'ha colpita con uno schiaffo al viso dando vita a un'escalation di violenza. Dopo circa 3 ore, soddisfatto del suo atteggiamento, l'uomo ha lasciato andar via la donna con la promessa di rivederla più tardi. Gli agenti hanno quindi raggiunto l'uomo presso la propria abitazione e lo hanno arrestato perché accusato di atti persecutori, lesioni personali e sequestro di persona. Al termine degli accertamenti, il 50enne è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli. (Rer)