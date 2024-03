Hong Kong: Articolo 23, Blinken annuncia restrizioni ai visti per funzionari coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti imporranno nuove restrizioni ai visti d’ingresso per funzionari di Hong Kong collegati all’entrata in vigore del nuovo Articolo 23 della Legge fondamentale. Lo ha annunciato in un comunicato il segretario di Stato, Antony Blinken, ricordando come nel corso dell’ultimo anno la Cina abbia continuato a intervenire contro l’autonomia dell’ex colonia britannica e contro le sue istituzioni democratiche. “In risposta, il dipartimento di Stato annuncia che sta varando misure per imporre nuove restrizioni ai visti per molteplici funzionari di Hong Kong responsabili dell’intensificazione della stretta contro diritti e libertà”, si legge nel comunicato, che tuttavia non esplicita i nomi dei dirigenti colpiti. Già lo scorso novembre gli Usa avevano varato sanzioni nei confronti di 49 tra alti funzionari, giudici e procuratori di Hong Kong coinvolti in casi giudiziari ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino nel 2020. (segue) (Was)