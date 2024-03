Milano: dalla Questura le nuove modalità per il rilascio del passaporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa procedura è riservata ai soli residenti nella Provincia di Milano e la necessità (es. per motivi di studio, lavoro, famiglia e turismo) di ottenere il passaporto in tempi ridotti dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza, pena la mancata accettazione della stessa. La prenotazione nell’Agenda Prioritaria consente al titolare dello SPID o della C.I.E. di prendere fino a un massimo di due appuntamenti. Il sistema rende visibili nuove prenotazioni in ogni giorno lavorativo a partire dalle ore 8. Per la documentazione necessaria da presentare, consultare il sito www.poliziadistato.it alla voce Il Passaporto. (Com)